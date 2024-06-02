新品タグ付き　定価47250円　ゲンテン　ハンドバッグ　ブラウン　ボストン

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商品詳細
【商品】ゲンテン ハンドバッグしっかりしたレザーです。【カラー】ブラウン【商品ランク】S状態詳細は画像にてご確認ください。 ※※※商品ランク※※※N：新品・未使用品S：一度も使用していないが、一部傷や汚れなどがある A：使用感や傷・汚れなどが一部または若干確認できるB：使用感や傷・汚れなどが全体に確認できるC：Bランクよりも使用感が強く、傷・汚れなどが全体に確認できるD：欠品・ダメージがある状態の悪い商品 スマホで撮影しておりますので、見え方に差が出る場合がありますのでご了承ください。【状態】未使用ですが、バッグの底の部分に保管の際に着いた線傷があります。革特有のスレなどが見られます。未使用品ですが、中古品であることをご理解ください。【補足】他にもゲンテンのアイテムを出品していますので、よろしければご覧ください。プロフィールを読んでからの購入をお願いします。よろしくお願い致します。#土屋鞄#吉田鞄#PORTER#ポーター#ヘルツ#HERTZ#ILBISONTE#イルビゾンテ#アニアリ#フェリージ#ホワイトハウスコックス#SLOW#スロウ#ユハク#ヒロアン#革#レザー#ベージュ#ブラウン#ナチュラル
http://narcologia.ru/goods/ambassador513106.html
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