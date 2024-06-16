アドーア　ノースリーブ　ブラウス　トップス　リネン　カットソー

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【ブランド】アドーア【商品説明】百貨店購入品。涼しげな印象ながらしっかりとした素材で上品さのあるリネン素材のトップス。アクセサリーとの相性の良い首元のデザイン、二の腕もスッキリと見えるシルエットでこれからの季節にお勧めアイテム。【カラー】グレージュ【サイズ】38平置きサイズ着丈：約53cm身幅：約45cm９号相当※素人採寸となりますので多少の誤差はご了承ください。【状態】着用回数少なめの美品。特に目立つダメージはありませんが中古品にご理解お願い致します。自宅保管のため、多少のたたみジワはご了承ください。