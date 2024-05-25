ダニエルジョンストン×SLY ノースリーブ

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ダニエルジョンストン×SLYノースリーブフリーサイズ身幅46cm着丈62cm￼3-4回着用後ろ見頃右側下あたり、毛羽立ちがみられます。カラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···無地柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋、冬