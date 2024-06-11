カフェキツネ　ポロシャツ　XS

POLOCAFEKITSUNECUPPATCH定価14300円程一度、数時間だけ着用しました。洗濯し自宅保管していたものです。サイズ感などは検索し調べていただけたらと思います。ネコポスもしくは宅急便コンパクトにて発送予定です。宜しくお願い致します^_^



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