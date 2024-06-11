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カフェキツネ　ポロシャツ　XS
商品番号 Q91437235950
商品名

カフェキツネ　ポロシャツ　XS
ブランド名 メゾンキツネ
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

POLOCAFEKITSUNECUPPATCH定価14300円程一度、数時間だけ着用しました。洗濯し自宅保管していたものです。サイズ感などは検索し調べていただけたらと思います。ネコポスもしくは宅急便コンパクトにて発送予定です。宜しくお願い致します^_^
http://narcologia.ru/goods/Addict425718.html
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