値下げ 美品 アナイ 半袖カットソー 38 ブラック 異素材 日本製 晩夏秋

ANAYIブランドコンセプ素材やカッティング、着心地へのこだわり。上質でありながら、しなやかに調和する美しい服は洗練された女性から愛され続けています。定価20,000位size38カラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...無地ネック...Uネック季節感...春,夏,秋上質な素材で着心地が良いカットソー。異素材のペプラムがANAYIらしい美シルエット⭐パンツスタイル、スカートスタイルに抜群に合います。袖有り、ブラックなので晩夏～秋まで長く着用できます。美品ですがUSED品になりますので、ご理解の上ご購入くださいませ。



アナイ♡今期商品、トップス、新品、38、黒、 | labiela.com



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