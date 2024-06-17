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最終値下げです。ハローキティメッシュビーチBAG　レッドフリーサイズ
商品番号 M99923016468
商品名

最終値下げです。ハローキティメッシュビーチBAG　レッドフリーサイズ
ブランド名 ニーナミュウ
特別価格 税込 3,607 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニーナミュウ✕サンリオコラボハローキティのビーチBAGの出品です。2023年6月頃に購入しました。定価¥19000.-税込みで¥20900.-でした。カワイイと思い即購入しましたが、可愛すぎてつかわずに数ヶ月自宅保管していました。使ってくださる方にお譲りします。●カラー　レッド●素材　ナイロン●サイズ　フリー　幅45cm　高さ31cm　マチ12cm　持ち手29cm●中国製　（販売地域は日本限定）宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/sucrose95240.html
http://narcologia.ru/goods/Persia218988.html
http://narcologia.ru/goods/browse751091.html

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