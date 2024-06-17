最終値下げです。ハローキティメッシュビーチBAG　レッドフリーサイズ

ニーナミュウ✕サンリオコラボハローキティのビーチBAGの出品です。2023年6月頃に購入しました。定価¥19000.-税込みで¥20900.-でした。カワイイと思い即購入しましたが、可愛すぎてつかわずに数ヶ月自宅保管していました。使ってくださる方にお譲りします。●カラー レッド●素材 ナイロン●サイズ フリー 幅45cm 高さ31cm マチ12cm 持ち手29cm●中国製 （販売地域は日本限定）宜しくお願いいたします。



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