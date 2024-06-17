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russetラシット ワンショルダーバッグ○パルクローゼットのWEB限定で販売されたバッグです。〈カラー〉：ブルーグレー〈サイズ〉：持ち手…約45cm 高さ…約29cm幅…最大約38cm上部約33cmマチ…約11.5cm※素人採寸の為、若干の誤差はご容赦願います。〈ポケット〉：内装ポケット ・ファスナーポケット×1・オープンポケット×2○WEB画像のポーチは付属致しません。○画像の保存袋をお付け致します。○色目と形に一目惚れで購入致しましたが、大事にし過ぎてほとんど使用していませんので、キズや汚れ等はございませんが、自宅保管の中古品である事をご理解頂ける方のみ、ご購入をお願い致します。○ご購入後のキャンセル、返品、返金、クレーム等には対応致しませんので、ご了承願います。⚠️お値下げ交渉ご遠慮下さい。#russetワンショルダーバッグ#ラシットワンショルダーバッグ