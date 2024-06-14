vivienne westwood レザー ハンドバッグ 巾着付き ベージュ

【寸法】持ち手:39cm高さ:21cm横幅:30cmマチ:12cm【商品説明】ヴィヴィアンウエストウッドのハンドバッグになります。オールレザーで可愛らしいバッグかと思います。中にはオーブデザインの巾着の内袋がついております。【購入元】ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です【used品に関しまして】見落とし含め、わずかな汚れ・色あせ・毛羽立ち・キズ等ある場合がございますあくまでも使用品になりますので傷や汚れなど細かく気にされる方は購入前によくご検討下さい！



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