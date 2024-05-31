フェラガモ 長財布 未使用

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商品詳細
カラー···ブラック財布形···長財布数年前にアウトレットにて購入、使用機会なかったため出品致します。ポケットが多くて、収納には困りません。タグ等は購入時に捨ててしまったらしく、ございません。
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