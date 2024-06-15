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真木テキスタイル シルクストール 大判
商品番号 X10279998742
商品名

真木テキスタイル シルクストール 大判
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 6,771 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ベージュ柄・デザイン···無地真木テキスタイルシルクストール大判サイズ約208cm×74cm（フリンジ除く）とても雰囲気のある大判のストールです
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