而妙斎好　川瀬表完作　扇面棚　煤竹　R-0475

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【茶道具】表千家十四代・而妙斎好 塗師川瀬表完作 煤竹張 扇面棚地板と天板の側面を煤竹を張って仕上げている手の込んだ作品です。#kotosyaの茶道棚\u2028\u2028◆サイズ幅22.5cm（前）45.0cm（奥）奥行24.5cm高さ44.5cm地板から天板までの間の高さ40.5cm◆キズ、状態ほどんど使用していなっかたようで美品です。目立ったキズ、汚れなどはございませんが、長期保管品につきその旨ご理解ください。桐箱ありこのほかにも茶道具を出品しています。#kotosyaの茶道具おまとめ割引も対応しております。ぜひお気に入りのお品物をみつけてください。\u2028#茶道#薄茶\u2028#濃茶\u2028#表千家\u2028#抹茶茶碗\u2028#アンティーク\u2028\u2028種類···茶道具