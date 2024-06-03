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財布形···長財布カラー···レッド以前、こちらで新品で購入致しました。小さい財布と交換しながら使っていたので、まだまだ綺麗だと思います。なかなか使う機会が減ってしまったので、綺麗なうちにお譲りしたいです。