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フェラガモ 長財布
商品番号 W91571780827
商品名

フェラガモ 長財布
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 9,306 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···長財布カラー···レッド以前、こちらで新品で購入致しました。小さい財布と交換しながら使っていたので、まだまだ綺麗だと思います。なかなか使う機会が減ってしまったので、綺麗なうちにお譲りしたいです。
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