SAINT JAMES ユナイテッドアローズ別注品　T3(SM)

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セント ジェームスユナイテッドアローズ別注品の人気のホワイト/ブラックの半袖カットソー(薄手生地)です♡⌘昨年購入しました。 目立った傷・汚れはありませんが 使用感は多少あります。 ご理解いただける方のご購入を お願い致します。⌘カラー ホワイト/ブラック⌘サイズ T3(SM) 着丈59cm身幅49cm⌘お値下げ不可です。