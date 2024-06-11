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オリジナル　フレンチ袖ブラウス(フラワープリント)⑦
商品番号 I74535680367
商品名

オリジナル　フレンチ袖ブラウス(フラワープリント)⑦
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,764 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アールヌーボーのフラワー柄で単色使いがトレンドです。スタンドカラーにフラットな身頃がとても着やすく大好評です。脇はスリットが入り後ろ丈が少しだけ長くなって後ろ1ボタンです。☆超お買得品です♪胸回り　118cm身丈　　　60cm首回り　　46cm国産高級綿(YUWA)(綿　100%)日本製素材···コットン袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/navigate146930.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture398641.html
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