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- オリジナル フレンチ袖ブラウス(フラワープリント)⑦
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商品詳細
アールヌーボーのフラワー柄で単色使いがトレンドです。スタンドカラーにフラットな身頃がとても着やすく大好評です。脇はスリットが入り後ろ丈が少しだけ長くなって後ろ1ボタンです。☆超お買得品です♪胸回り 118cm身丈 60cm首回り 46cm国産高級綿(YUWA)(綿 100%)日本製素材···コットン袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/navigate146930.html
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