ヴィヴィアンウエスドウッド　オーブロゴ刺繍　切り替えサマーニットポロシャツ

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サイズ 表記サイズ00実寸サイズ着丈：54cm肩幅：51cm身幅：42.5cm袖丈：24cm素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。素材綿70%麻30%試着のみの商品です。カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋