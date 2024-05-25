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着物リメイク　トップス　ブラウス　チュニック　総絞り　浴衣　藍染　ハンドメイド
商品番号 C44961947179
商品名

着物リメイク　トップス　ブラウス　チュニック　総絞り　浴衣　藍染　ハンドメイド
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 1,476 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材　　　　木綿色彩　　　　藍色　ピンク　黄色総絞りの浴衣を洗い仕立てました。とても上質な浴衣です。サイズ　　　平置き寸法　胸幅　　　59cm裾幅　　　67cm着丈　　　65.5cm綺麗な状態ですが、古布を理解してくださる方にお譲りしたいと思います。
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