着物リメイク　トップス　ブラウス　チュニック　総絞り　浴衣　藍染　ハンドメイド

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商品詳細
素材 木綿色彩 藍色 ピンク 黄色総絞りの浴衣を洗い仕立てました。とても上質な浴衣です。サイズ 平置き寸法 胸幅 59cm裾幅 67cm着丈 65.5cm綺麗な状態ですが、古布を理解してくださる方にお譲りしたいと思います。
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