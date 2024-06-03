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Dolce\u0026gabbana ドルガバ　ロンT 長袖　白　レディース　新品
商品番号 C17196624993
商品名

Dolce\u0026gabbana ドルガバ　ロンT 長袖　白　レディース　新品
ブランド名 ディーアンドジー
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■サイズ(cm・平置き)フリー着丈:54身幅:42肩幅:33袖丈:53.5■カラー白■状態新品未使用ご覧いただきありがとうございます。フォロワーの方には200円割引きさせていただきます。(※1000円以下の商品は対象外)その際は購入前にコメントをお願い致します。即購入もOKです。他にも多数商品を出品しております。よろしければプロフィールからご覧ください。以下検索用ワード・取扱ブランド古着ビンテージヴィンテージvintageUSA古着US古着madeinUSAアメリカ古着ブランド古着90’s80’s90s80s90年代80年代アメリカ製イタリア製フランス製ストリート洋服NikeナイキAdidasアディダスPumaプーマUnderarmourアンダーアーマーAsicsアシックスNewbalanceニューバランスNeweraニューエラStussyステューシーSupremeシュプリームXlargeエクストララージPoloRalphLaurenポロラルフローレンTommyHilfigerトミーヒルフィガーUniqloユニクロGapギャップChampionチャンピオンllbeanエルエルビーンMontbellモンベルPatagoniaパタゴニアColumbiaコロンビアLeeリーLacosteラコステLevi’sリーバイスBurberryバーバリーDisneyディズニーEddieBauerエディバウアー
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