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メゾンキツネTシャツ　キツネワッペン　Mサイズ新品未使用ブラック
商品番号 L39426923023
商品名

メゾンキツネTシャツ　キツネワッペン　Mサイズ新品未使用ブラック
ブランド名 メゾンキツネ
特別価格 税込 1,504 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき有難うございます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☆新品未使用☆即日発送☆即購入OK無言購入OK☆送料無料！・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・メゾンキツネ　TシャツM　ブラック黒　キツネワッペン着丈　69cm身幅　49cm袖　　20cm　肩　　46cm※こちらの商品、写真撮影のため、開封しております。※平置きのサイズとなります為、多少の誤差がある場合や表記サイズと異なる場合がございます。※こちらの商品は並行輸入品になります。海外　製品の為、日本製に比べ縫製が甘い部分や多少のサイズの誤差がある可能性があります。店頭商品同等のクオリティーをお求めの方は、店頭で実物をご覧になり店頭でのご購入お願いします。カラー...ブラック袖丈...半袖
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