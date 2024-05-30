undeny. ストライプビッグシャツ　グリーン

室内で1度試着しただけでタグもついています。新品未使用ですが、一度人の手に渡ったことをご理解いただける方のみお願いいたします。1枚で着ても、Tシャツなどの上に羽織って着ても可愛いと思います。色···グリーン袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ



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