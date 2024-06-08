vintage デザイン ブラウス

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商品詳細
ブラックのデザインブラウスさらっとしたポリエステル素材。レースのモチーフが可愛いです。□素材・サイズ表記 写真をご参照ください□平置き実寸 肩幅41 身幅53 袖丈56 着丈65おおよそです素人採寸につき多少の誤差はご容赦願います。used品であることをご理解のうえよろしくお願いします。ヴィンテージビンテージレトロ古着80s90'sUNITEDARROWSTOMORROWLANDIENAJOURNALSTANDARDDRESSTERIORDrawerSHIPSZARAAmeriVintageなどお好きな方にもカラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/unusable72474.html
http://narcologia.ru/goods/Addict870918.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless124459.html
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