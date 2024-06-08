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vintage デザイン ブラウス
商品番号 G80812685188
商品名

vintage デザイン ブラウス
ブランド名 ロキエ
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブラックのデザインブラウスさらっとしたポリエステル素材。レースのモチーフが可愛いです。□素材・サイズ表記　写真をご参照ください□平置き実寸　　肩幅41　身幅53　袖丈56　着丈65おおよそです素人採寸につき多少の誤差はご容赦願います。used品であることをご理解のうえよろしくお願いします。ヴィンテージビンテージレトロ古着80s90'sUNITEDARROWSTOMORROWLANDIENAJOURNALSTANDARDDRESSTERIORDrawerSHIPSZARAAmeriVintageなどお好きな方にもカラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/unusable72474.html
http://narcologia.ru/goods/Addict870918.html
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