vintage デザイン ブラウス

ブラックのデザインブラウスさらっとしたポリエステル素材。レースのモチーフが可愛いです。□素材・サイズ表記 写真をご参照ください□平置き実寸 肩幅41 身幅53 袖丈56 着丈65おおよそです素人採寸につき多少の誤差はご容赦願います。used品であることをご理解のうえよろしくお願いします。ヴィンテージビンテージレトロ古着80s90'sUNITEDARROWSTOMORROWLANDIENAJOURNALSTANDARDDRESSTERIORDrawerSHIPSZARAAmeriVintageなどお好きな方にもカラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬



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