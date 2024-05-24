b1991【モンソワ】レトロブラウス　花柄総柄　フロントフリル　肩パット

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♥ご覧いただき、誠にありがとうございます(*^^*)商品番号Y278★サイズ：11着丈:48身幅:55裄丈:62※素人採寸のため、多少の誤差はご容赦下さい★カラー：ホワイト×水色※写真の映り具合、モニターの違いで多少の違いがあるかもしれませんが、ご了承下さいませ。★特徴：・ラインストーンデザインボタン予備ボタン1つあり・伸縮性→なし・透け感→若干あり・裏地→なし・両肩首周りに毛羽立ちが少しあり・使用感はありますが、まだまだ活躍できると思います♪✨他にも当店では、ヴィンテージ・レトロ・vintage・古着・古着女子・ふるじょ・古着男子・女っぽ・ジェンダーレス・フォーマル・カジュアル・パーカー・ワンピース・ニット・スウェット・セットアップ・スカート・パンツ、ゆったりサイズ、小さなサイズなどなど‥幅広く取り扱いしております!(^o^)!✨フォロー割、おまとめ割実施中！！ぜひ当店を見て行って下さいね(*^^*)✨✨✨#リトルのお洋服✨✨✨✅中古品・クローゼット管理のため、ご理解のある方、購入をご検討下さい。✅検品は念入りにさせていただいていますが、見落としがある場合があります‥特に敏感な方は、購入をお控え下さい。✅保管上または、梱包でのシワは、ご容赦ください。✅発送の際は折りたたみ、コンパクトにさせていただきますので、ご了承下さい。✅ワンコを飼っております。アレルギーがある方はご遠慮下さい…また、家族に喫煙者がおります。臭いに敏感な方はご遠慮下さいませ。(梱包や商品管理は別部屋で行っていますので、ご安心下さい♪)✅専用対応は、基本的には行なっていません(^_^;)どうしてもの場合はご相談下さいませ♪✅コメントチェックはまめに行っていますが、変則勤務の為すぐにお返事できない場合があります…遅くなっても必ず返信いたしますので、ご安心下さい(◍•ᴗ•◍)✅商品到着後、商品に不具合がございましたら、評価前にご連絡いただければ、幸いです！誠実に対応させていただきます！♥不明な点ございましたら、お気軽にご質問ください！長文読んでいただき、ありがとうございましたm(__)m