NEUMANN（ノイマン）TLM102 コンデンサーマイク

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2年程前に新品で購入しました。使用する機会がほぼ無くなった為、出品します。使用中はポップガードを使用していたので見た限りでの汚れは見当たりません。保管中は湿度を調整していました。動作も問題なく使えます。高額だった事もあり、なるべく大事に使っていたので、見た限りでは傷等見当たらず美品かと思いますが、あくまで中古品という点をご理解頂ければと思います。また本来であれば残り一年間有効な保証書があるのですが、買った当初は売るという発想が無かったので、不覚にも購入してすぐ保証書に自分の名前と住所を書いてしまった為、保証書のお渡しが出来ません。その分値段は下げているつもりですが、購入される場合、保証書が無い事だけご了承下さい。#GeorgNeumann#NEUMANNTLM102