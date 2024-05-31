アーメン キルティングジャケットフード付 ナチュラル フランス製 柔らか

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☆即日発送☆送料無料☆アーメンのキルティングジャケットです。女性らしい可愛いデザインです。手首の布の切り替えもオシャレです。裾に左右ポケット有り。スナップボタン6個。MADEINFRANCE●管理番号：YK90●ブランド：ARMENアーメンナルミアトレーディング(株)●カラー：グレー●サイズ：タグ表記M肩幅38cm身幅44cm着丈64cm袖丈53cmアームホール24cm袖幅12cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：表地綿83%ポリエステル7%●状態：中古。かなり状態の良い商品です。まだまだお使いいただけます。人の手に一度渡っておりますので新品同様の状態ではないことをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●画像パソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますので、ご理解ください。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。着丈···ミドルカラー···グレーフード···フードあり（取外し不可）季節感···秋、冬