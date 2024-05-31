レスポートサック ショルダーバッグ トートバッグ ハンドバッグ ムーミン2

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数ある商品の中から拝見いただきありがとうございます。⭐ご購入前にお問い合わせください⭐コメントお願いしますコメントなしの購入は無理です3714【スタイル説明】ミニサイズの縦長トートバッグです。小さめながら十分なマチがあるので、ミニ財布、スマートフォン、メイクポーチ、エコバッグなど必要最低限のものがすっぽり収納できます。ちょっとしたお出かけはもちろん、旅行やアウトドアのサブバッグとしてもおすすめなミニバッグです。取り外し可能な肩掛けストラップ付きです。【商品詳細】素材：ナイロン表地:ポリエステル【仕様】メイン開閉部：ファスナー表面：ファスナー付ポケット×1裏面（内側）：オープンポケット×2ショルダーストラップ：取り外し・長さ調節可【商品サイズ】(約)21×19×7cm※注意1、ディスプレイの差異のため、および照明の原因を撮影して、写真と実物は色の違いがあるかもしれません。2、測定寸法が異なっているため、少しの誤差は純粋に正常で、具体的に実物を基準にします。3、生地の裁断工芸の特殊性のため、プリント図案の花の色と実際に受け取った商品は少し異なって、純粋に正常な現象です。※並行輸入品です。折り畳んでの発送になります。※※画像や商品ページ文章の無断転載は禁止です。