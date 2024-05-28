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美品☆ルイヴィトン ダミエ ネヴァーフルMMトートバッグ
商品番号 P15723536358
商品名

美品☆ルイヴィトン ダミエ ネヴァーフルMMトートバッグ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 32,130 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イヴィトンのネヴァーフルMMトートバッグ10年程前に正規店で購入しました。買った年に数回程使い、あとの10年は一回も使わずクローゼットにて保管しておりました。外側はかなり綺麗な状態です。内側は底面と側面に何点か少し黒ずんでいる所がありますあと内ポケットのビニールコーティングが経年劣化の為か少し剥がれてしまっています。写真ご確認お願い致します。袋、箱無しになります。MMサイズW32cm×H29cm×D16cmダミエ　ネヴァーフルMM縦　約28.5cm横　約31cm～約47cmマチ　約16cmハンドルから本体までの長さ　約20cm素人検品になりますので見落とし等あるかもしれません。以上の事をご理解の上ご購入お願いします。ご希望あれば写真追加可能です。人気モデル/シリーズ...LOUISVUITTONネヴァーフルMM
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