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ヴィヴィアンウエストウッド/Viviennewestwood 2WAYバッグ
商品番号 D86051882832
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド/Viviennewestwood 2WAYバッグ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 5,133 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィヴィアンウエストウッド/Viviennewestwood2WAYバッグ小さいがま口バッグです。サイズは画像4〜7をご確認下さい。お財布として使うつもりでしたが結局一度も使いませんでしたので中も綺麗です。箱と箱の中の紙は経年劣化しております。#ショルダー財布#ポーチ#がま口#ヴィヴィアンヴィヴィアンウエストウッドアクセサリーダンボールなどの梱包材はリサイクル品を使う場合がございます。＊＊＊犬、猫、小動物と暮らしています＊＊＊家族に喫煙者がおります。毛の混入、匂い、アレルギーなど心配な方、気になる方は購入をお控えくださいませ(＞人＜;)どうぞよろしくお願いしますm(__)m
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