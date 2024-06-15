ステューシー Tシャツ ミニT

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋90年代のTシャツです目立った汚れ等はございませんが素人検品、管理のためご理解お願い致しますステューシーSTUSSYTシャツヴィンテージ古着