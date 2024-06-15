イエナ　長そでブラウス

テイスト・シーン...キレイめ,オフィスカジュアル,大人可愛い,カジュアル色...ブルー袖丈...長袖柄・デザイン...無地肩幅57身幅56着丈70.5袖丈55未使用、タグは外してしまいましたが試着程度です。



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