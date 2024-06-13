スウィッチ　ブラウス　白色　長袖　レース　丸首　薄手　涼しい　夏物

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！管理番号T-7▶︎即購入OK▷フォロー割▶︎2000円以上→100円引き▷まとめ買い→10％オフ★トレンド・リバイバルアイテム★☆古着・靴・鞄・小物・毎日出品中☆ここから全商品チェックできます♪♪【#GJC】←タップ∩^ω^∩〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜《商品説明》✅ブランド/スウィッチ✅カラー/白色 ホワイト（写真は光の当たり具合で、色が違って見えることがございます。）✅サイズ/Fサイズ（実寸サイズは写真の採寸表をご覧ください！） 傷などの箇所は採寸表に記入しています。 写真と照らし合わせて確認してください。 採寸は平置き寸法で実寸になります。✅状態こちらの商品はA評価になります。【S】未使用品・タグ付き・新品・新品同様【A】使用感をあまり感じられない状態の良いUSED【B】若干の使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない【C】使用感があり、部分的に汚れがある商品【D】使用感があり、大きなダメージがある商品✅着用おススメ季節/オールシーズン〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜古着を中心に扱っています♪メンズ、レディース、小さいサイズ、大きいサイズ、古着、プチプラ、婦人服、Y2K、海外ガール、ワンピース、スーツ、パーカー、スウェット、Tシャツ、カーディガン、ニット、スカート、デニム…など、幅広くお取り扱いしております！【#GJC】←ここから検索∩^ω^∩〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜⚠️その他、注意事項◾️素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。◾️しっかり確認はしていますが、汚れ等の見落としはご容赦ください。◾️多少の着用感や細かな汚れ、傷などがある場合がございます。◾️状態は、個人独自の基準です。神経質な方のご購入はお控えください。◾️商品に不具合などございましたら、お手数ですが評価前にコメントにてお知らせください。◾️ご購入前にプロフィールの確認をお願いします。
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