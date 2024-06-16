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ロゴ 半袖 プリント Tシャツカットソー
商品番号 D82292111150
商品名

ロゴ 半袖 プリント Tシャツカットソー
ブランド名 マルディメクルディ
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロゴ半袖プリントTシャツカットソーカラーブラックフリーサイズ着画イメージは別カラー掲載しております。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック■サイズ　FREESIZE実寸着丈:43肩幅:33.5身幅:37袖丈:12(cm)(多少の誤差はご容赦ください。)■カラー　ブラック■素材　　綿・コットン　100%新品未使用タグ付きです。自宅保管ですので、ご理解いただける方にお願いします。発送の際は、折りたたんで発送します。
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