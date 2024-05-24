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トゥモローランドコレクション　ノースリーブブラウス　シルク　リボン　ブラック
商品番号 J57813361089
商品名

トゥモローランドコレクション　ノースリーブブラウス　シルク　リボン　ブラック
ブランド名 トゥモローランド
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズが合わず泣く泣くの出品です。とてもかわいいです。TOMORROWLANDcollectionサイズ表記　38平置き採寸　　着丈　54cm　　身幅　44cm　　肩幅39cmカラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···無地
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