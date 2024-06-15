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【大人気】ケイトスペード 膝丈ワンピース ブラック フリル袖 長袖
商品番号 J62528434290
商品名

【大人気】ケイトスペード 膝丈ワンピース ブラック フリル袖 長袖
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

katespadeNEWYORKケイトスペードニューヨークブラックワンピース膝丈長袖フリル袖リボンモノトーンバックファスナー結婚式二次会パーティーお食事会オケージョンケイトスペードのきれいめブラックワンピース。お食事会やパーティーなどイベントでお使いいただけるアイテムです。シンプルですが袖口にフリルとリボンがついている、かわいいAラインのワンピースです。シワになりにくい厚手のしっかりとした素材です。美品状態ですが、あくまで古着ですので神経質な方はお控えください。(※お客様都合での返品は受け付けておりませんのでご了承ください)人気商品のため早い者勝ちとなっておりますので、ご購入をお考えの方はお早めにどうぞ(^^)サイズ：2(Mサイズ相当)着丈…約88cm身幅…約44cm袖丈…約50cm肩幅…約39cm※採寸はあくまで素人採寸のため多少の誤差があることご理解ください。表生地：ポリエステル82%、レーヨン13%、ポリウレタン5%裏生地：ポリエステル100％カラー：ブラック×ホワイト金具：ゴールド状態：美品【購入の際の注意点】即購入OKです！購入の際は以下の文章を確認してからのご購入をお願い致します！☆お値下げ希望の相談などございましたら、お気軽にお声掛けください。お値下げはお気持ち程度にはなってしまうと思いますが検討させていただきます。☆値下げ直後は、他のお客様がご購入される可能性もございます。早い者勝ちとなりますので、ご注意ください。
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