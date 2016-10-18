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AMERICAN RAG CIE レザー　ショルダーバッグ
商品番号 U70827350094
商品名

AMERICAN RAG CIE レザー　ショルダーバッグ
ブランド名 アメリカンラグシー
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン素材···本革年齢とともに似合わなくなってきたので出品します。レザーいい味出ています。メンズ利用問題ないです。
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