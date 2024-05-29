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ステラマッカートニー ファラベラ タイニー ショルダーバッグ グレー
商品番号 W95937755592
商品名

ステラマッカートニー ファラベラ タイニー ショルダーバッグ グレー
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用正規品】ステラマッカートニーファラベラミニトートバック　STELLAMcCARTNEYハンドル、ショルダーの2wayでお使いいただけます。また、2つに折りたたんでクラッチとしてもお使いいただくのもカッコいいかと思います♡ステラマッカートニーの人気ライン「Falabella」のミニサイズタイニーショルダーバッグ。芸能人にも愛用者が多いバッグです⭐︎ブランドを象徴するシルバーのダイヤモンドカットチェーンがポイントです。・MADEINITALYColourライトグレーSize一番小さいサイズになります横約18cm×縦約18cm×約マチ6cm×持ち手約18cm×約ショルダー105cm付属品・保存袋・カード素材メイン素材：ポリエステル100%ライニング：再生ポリエステル100%ディテール：ポリウレタン70%、ポリエステル30%※正真正銘のイタリア•アウトレット直売店にて購入。(アウトレット品については、プロフィールをご確認下さい)発送時間:24時間以内✨※全て検品済みで特に問題ありません。　ご安心ください⑅◡̈*★即購入OK☺︎⚠必ずプロフィールをご確認下さい⚠ご了承いただけましたらご購入お願い致します。#ショルダーバッグ#トートバッグ#ハンドバッグ#2wayバッグ
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