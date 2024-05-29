☆在庫処分 Le Bouquet De Bijoux ル・ ャスター付き 901

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補足説明：LeBouquetDeBijouxル・ブーケ・ドゥ・ビジューネックレスレディース2月誕生石アメジスト花モチーフペンダントアメシスト天然石長めのベネチアンチェーンアジャスター付き901複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れ次第終了となります。商品内容 ：☆MischeleViancストアの商品を2点以上購入で5%きになります。商品名の上の青い「MischeleViancのストアを表示」の文字をクリックすると商品一覧をご覧いただけます。☆メインストーンは天然のアメジストを使用。アメジストは美しい紫色をした神秘的な宝石です。2月の誕生石として知られ、成功へと導いてくれる石と言われています。☆華やかさとカジュアルさを兼ね備えておりますので、フォーマルなお出かけの装いにも、カジュアルなスタイルにもOK。パーティー、普段使い、贈り物としてなど、様々なシチュエーションにオススメです。☆滑らかで美しいべネチアンチェーンを採用。アジャスター付きでサイズ調整可能です。45㎝+5cmと長めですので、セーターの上からでも着用でき、コーディネートの幅が広がります♪☆綺麗なギフトボックス付き。大切な恋人、奥様、ご家族、ご友人へ。記念日、お誕生日、お祝いのプレゼントとして、ぜひご活用ください。【詳細】ストーン：天然アメジスト（ラウンド5mm）、CZダイヤモンドブランドなど ：//MischeleViancのストアを表示梱包にも注意してお届け致します。土日祝に関して、配送業者がお休みであるため、土日祝前のご注文は出荷が遅れる可能性があります。ご理解の上ご購入下さいませ。いつまでもありがとうございます。