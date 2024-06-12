Vintage Tiffany ティファニー TRY GOD Necklace

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ヴィンテージティファニーTRYGODネックレス商品スペックペンダントトップ高さ:約11mm、幅:約13mmチェーン(社外品)長さ:50cm付属品:無し1970年代に制作されたビンテージネックレス。Tiffany社の前会長である、ウォルターボビンが自らデザインし、ドラッグやアルコール依存症患者の施設にその売上金を寄付し、多くの方が社会復帰できたというストーリーを持つネックレスです。アメリカでも数が減っており、かなり希少なネックレスです。男女問わずお使い頂けます。こちらの商品は新品ではなくビンテージ商品の為その点ご理解頂ける方宜しくお願い致します。