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URBAN RESEARCH デニムコート　トレンチコート
商品番号 T63144422234
商品名

URBAN RESEARCH デニムコート　トレンチコート
ブランド名 アーバンリサーチドアーズ
特別価格 税込 3,042 円
在庫状況 あり

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商品詳細

urbanresearchdoorsdenimコート即購入OKサイズ　38着丈　　89センチ身幅　　58センチ　ボタンを留めた状態で測っています。平置きでの計測両サイドポケットありインディゴで可愛いお品です。着用回数　2〜3回程ユニセックスusedになりますので神経質な方はご購入お控え下さい。#denimデニム#コート#ユニセックス#カジュアル
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