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Cartierマストライン巾着ショルダーバッグ　レザー　ボルドー
商品番号 K15340575246
商品名

Cartierマストライン巾着ショルダーバッグ　レザー　ボルドー
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 2,434 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Cartierマストライン巾着ショルダーバッグです。一目惚れで購入しました。かなり重宝して使ったので、傷や色褪せ多いです。巾着紐を閉めるCartierマークの丸い部分が一度外れてしまい、自分で貼り合わせ補修しました。写真より実物の方が傷み感じるかも知れません。神経質な方はご遠慮願います。今は色褪せのリペア剤も有るようなので、悩みながらの出品です。USED品のご理解ご納得いただける方のみでお願い致します。【サイズ】底の横巾…25〃　…14高さ　　…30ショルダー紐…93〜105調節可能※平置きで測ったので誤差はご了承下さいカラー...ワインレッド種類...巾着バッグ素材...牛革(本革)箱不要でしたら、お値段ご相談させていただきます。
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