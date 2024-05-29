Cartierマストライン巾着ショルダーバッグ　レザー　ボルドー

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Cartierマストライン巾着ショルダーバッグです。一目惚れで購入しました。かなり重宝して使ったので、傷や色褪せ多いです。巾着紐を閉めるCartierマークの丸い部分が一度外れてしまい、自分で貼り合わせ補修しました。写真より実物の方が傷み感じるかも知れません。神経質な方はご遠慮願います。今は色褪せのリペア剤も有るようなので、悩みながらの出品です。USED品のご理解ご納得いただける方のみでお願い致します。【サイズ】底の横巾…25〃 …14高さ …30ショルダー紐…93〜105調節可能※平置きで測ったので誤差はご了承下さいカラー...ワインレッド種類...巾着バッグ素材...牛革(本革)箱不要でしたら、お値段ご相談させていただきます。