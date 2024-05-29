Cartierマストライン巾着ショルダーバッグ　レザー　ボルドー

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
Cartierマストライン巾着ショルダーバッグです。一目惚れで購入しました。かなり重宝して使ったので、傷や色褪せ多いです。巾着紐を閉めるCartierマークの丸い部分が一度外れてしまい、自分で貼り合わせ補修しました。写真より実物の方が傷み感じるかも知れません。神経質な方はご遠慮願います。今は色褪せのリペア剤も有るようなので、悩みながらの出品です。USED品のご理解ご納得いただける方のみでお願い致します。【サイズ】底の横巾…25〃 …14高さ …30ショルダー紐…93〜105調節可能※平置きで測ったので誤差はご了承下さいカラー...ワインレッド種類...巾着バッグ素材...牛革(本革)箱不要でしたら、お値段ご相談させていただきます。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis1144.html
http://narcologia.ru/goods/reflector639364.html
http://narcologia.ru/goods/stage894997.html
マストライン/巾着/ショルダーバッグ/レザー/ボルドー/使用感あり
マストライン/巾着/ショルダーバッグ/レザー/ボルドー/使用感あり
カルティエ（Cartier）マストライン｜巾着ショルダーバッグ｜レザー｜ボルドー｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（301683）
カルティエ（Cartier）マストライン｜巾着ショルダーバッグ｜レザー｜ボルドー｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（548059）
Cartier カルティエ マストライン レザー 巾着 ショルダー バッグ ボルドー ■■ レディース | フリマアプリ ラクマ
Cartier カルティエ マストライン レザー 巾着 ショルダー バッグ ボルドー ■■ レディース
カルティエ マストライン 巾着型 ショルダーバッグ ボルドーレザー ...
カルティエ ショルダーバッグ マストライン Cartier ヴィンテージ 巾着バッグ 斜め掛け レザー ボルドー【中古】
カルティエ（Cartier）マストライン｜ショルダーバッグ｜レザー｜ボルドー｜巾着｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（614640）
カルティエ マストライン 巾着ショルダーバッグ 最新の高価買取ブログ ...
Cartier 巾着ショルダーバッグ マストライン レザー ボルドー
Cartier カルティエ マストライン 巾着 レザー ポーチ ミニ ボルドー vintage ヴィンテージ オールド umk8rf | VintageShop solo powered by BASE
Cartier - □新品同様□ Cartier カルティエ マストライン レザー 巾着 ...
http://narcologia.ru/goods/parenthesis1144.html
http://narcologia.ru/goods/reflector639364.html
http://narcologia.ru/goods/stage894997.html
マストライン/巾着/ショルダーバッグ/レザー/ボルドー/使用感あり
マストライン/巾着/ショルダーバッグ/レザー/ボルドー/使用感あり
カルティエ（Cartier）マストライン｜巾着ショルダーバッグ｜レザー｜ボルドー｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（301683）
カルティエ（Cartier）マストライン｜巾着ショルダーバッグ｜レザー｜ボルドー｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（548059）
Cartier カルティエ マストライン レザー 巾着 ショルダー バッグ ボルドー ■■ レディース | フリマアプリ ラクマ
Cartier カルティエ マストライン レザー 巾着 ショルダー バッグ ボルドー ■■ レディース
カルティエ マストライン 巾着型 ショルダーバッグ ボルドーレザー ...
カルティエ ショルダーバッグ マストライン Cartier ヴィンテージ 巾着バッグ 斜め掛け レザー ボルドー【中古】
カルティエ（Cartier）マストライン｜ショルダーバッグ｜レザー｜ボルドー｜巾着｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（614640）
カルティエ マストライン 巾着ショルダーバッグ 最新の高価買取ブログ ...
Cartier 巾着ショルダーバッグ マストライン レザー ボルドー
Cartier カルティエ マストライン 巾着 レザー ポーチ ミニ ボルドー vintage ヴィンテージ オールド umk8rf | VintageShop solo powered by BASE
Cartier - □新品同様□ Cartier カルティエ マストライン レザー 巾着 ...