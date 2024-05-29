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【COACH】ハンドバッグ シグネチャー
商品番号 X67905482682
商品名

【COACH】ハンドバッグ シグネチャー
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆COACHハンドバッグトートバッグシグネチャー◆付属品なし◆底面に若干の角擦れがありますが　その他大きな染み汚れ等、特に見当たりません。　状態の良い綺麗な商品です。　ハンドバッグの中では少し大きめSizeです(^^)◆サイズ：横幅／約31cm　　　　　マチ／約16cm　　　　　高さ／約21cm　　　　（誤差はご容赦下さいませ。）※素人検品のため、見落としがあるかもしれませんがご容赦下さい。神経質な方はご遠慮下さい。※らくらくメルカリ便もしくは、ゆうゆうメルカリ便にて発送いたします。出来るだけコンパクトに発送させて頂きますのでご了承下さい。※お取り置き、専用ページ、ご対応出来ません。ご購入後の発送日指定（○日後に発送希望）等につきましてもご対応出来ませんので、お取引をキャンセルさせて頂く場合もあります。ご了承下さいませ。※お値下げはご遠慮願います。※返品、返金についてはお受けしておりませんのでご了承下さい。商品について気になる点がありましたら、ご購入前にお問い合わせ下さい。
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