トリーバーチ ミニショルダー

夜間お値引き中トリーバーチミニショルダーペイズリーアウトレット⭐︎新品ToryBurch⭐︎サイズ⭐︎高さ→約12cm横→約18cmマチ→約7cm持ち手上がり→約6.5cm ショルダー約最大→121cm(取外可)多少の誤差はご了承くださいm(__)新品ですが自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。



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