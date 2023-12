あと３時間！出品10月25日まで⭐️See By Chloe ⭐️ジャケットコ－ト

#シ-バイクロエ#着丈···ミドル#季節感···秋、冬#販売価格…79000円くらいご覧頂きありがとうございます。購入後、3回くらい着用したくらいで、ほぼ未使用くらいの感じかな?と思い、綺麗なうちにと出品してみました。サイズをお写真7枚目に載せていますので、ご確認ください。目立つ汚れなど確認済みですが、見落としなどございますことご了承よろしくお願い致します☆



美品 シーバイクロエ SEE BY CHLOE ポンチョ ケープ コート テーラードケープ ロゴボタン 無地 アウター レディース S ベージュ



