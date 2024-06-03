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リモワ サルサデラックス 86L ブラウン
商品番号 S29366541043
商品名

リモワ サルサデラックス 86L ブラウン
ブランド名 リモワ
特別価格 税込 25,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RIMOWASALSADELUXEリモワサルサデラックス型番:830.70.52.4寸法:74cmx48cmx26.5cm色:ブラウン海外旅行に一度使用しましたが、使わないので出品します。一度しか使っていないので中は綺麗ですが、外には写真の通り傷がついてしまっているので神経質な方はご遠慮ください。付属品は写真の通りで、保証書は無くしてしまってありません。よろしくお願いします！#RIMOWA#リモワ#スーツケース#サルサデラックス
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