  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
タグ付き　ナラカミーチェ　ギャザー　長袖　サイズ4/15号ブラウス　ホワイト　白
商品番号 B83722336423
商品名

タグ付き　ナラカミーチェ　ギャザー　長袖　サイズ4/15号ブラウス　ホワイト　白
ブランド名 ナラカミーチェ
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

試着時以外一度も着ずに、タグもついたまま箪笥の肥やしになっていたので出品いたします。フロント部分の中央のボタンは内側についており、パッと見た時ボタンが見えないお洒落なデザインになっております。写真5.6枚目をご確認ください。襟はナラカミーチェの女性らしい上品なギャザーがあしらわれております。ボタンにもナラカミーチェの文字が刻まれ，上品なストライプのようなデザインが可愛らしいお洋服です。素人保管の為、お安くしておきます。神経質な方はご購入お控えください。10月末に長袖の季節なので元の金額での再出品予定です。テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ、襟付きサイズ　4公式HPより15号3L相当
http://narcologia.ru/goods/insignificant866382.html
http://narcologia.ru/goods/calling860550.html
http://narcologia.ru/goods/response647542.html

タグ付き　ナラカミーチェ　ギャザー　長袖　サイズ4/15号ブラウス　ホワイト　白
セール/シャツ・ブラウス｜スタイロラ ストア Stylora Store(旧ナラ ...

タグ付き　ナラカミーチェ　ギャザー　長袖　サイズ4/15号ブラウス　ホワイト　白
全商品アイテム/トップス/シャツ・ブラウス｜スタイロラ ストア ...

タグ付き　ナラカミーチェ　ギャザー　長袖　サイズ4/15号ブラウス　ホワイト　白
商品検索｜スタイロラ ストア Stylora Store(旧ナラカミーチェ公式 ...

タグ付き　ナラカミーチェ　ギャザー　長袖　サイズ4/15号ブラウス　ホワイト　白
ピエゴリーネ胸ギャザースタンドカラー長袖シャツ

タグ付き　ナラカミーチェ　ギャザー　長袖　サイズ4/15号ブラウス　ホワイト　白
セール/シャツ・ブラウス｜スタイロラ ストア Stylora Store(旧ナラ ...

タグ付き　ナラカミーチェ　ギャザー　長袖　サイズ4/15号ブラウス　ホワイト　白
セール/シャツ・ブラウス｜スタイロラ ストア Stylora Store(旧ナラ ...

タグ付き　ナラカミーチェ　ギャザー　長袖　サイズ4/15号ブラウス　ホワイト　白
セール/シャツ・ブラウス｜スタイロラ ストア Stylora Store(旧ナラ ...

タグ付き　ナラカミーチェ　ギャザー　長袖　サイズ4/15号ブラウス　ホワイト　白
商品検索｜スタイロラ ストア Stylora Store(旧ナラカミーチェ公式 ...

タグ付き　ナラカミーチェ　ギャザー　長袖　サイズ4/15号ブラウス　ホワイト　白
全商品アイテム/トップス/シャツ・ブラウス｜スタイロラ ストア ...

タグ付き　ナラカミーチェ　ギャザー　長袖　サイズ4/15号ブラウス　ホワイト　白
商品検索｜スタイロラ ストア Stylora Store(旧ナラカミーチェ公式 ...

タグ付き　ナラカミーチェ　ギャザー　長袖　サイズ4/15号ブラウス　ホワイト　白
セール/シャツ・ブラウス｜スタイロラ ストア Stylora Store(旧ナラ ...

タグ付き　ナラカミーチェ　ギャザー　長袖　サイズ4/15号ブラウス　ホワイト　白
全商品アイテム/トップス/シャツ・ブラウス/チェック｜スタイロラ ...

タグ付き　ナラカミーチェ　ギャザー　長袖　サイズ4/15号ブラウス　ホワイト　白
商品検索｜スタイロラ ストア Stylora Store(旧ナラカミーチェ公式 ...

タグ付き　ナラカミーチェ　ギャザー　長袖　サイズ4/15号ブラウス　ホワイト　白
商品検索｜スタイロラ ストア Stylora Store(旧ナラカミーチェ公式 ...

タグ付き　ナラカミーチェ　ギャザー　長袖　サイズ4/15号ブラウス　ホワイト　白
NARACAMICIE】ブライトストライプフリルギャザーブラウス(4(3L)15号 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru