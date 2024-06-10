タグ付き　ナラカミーチェ　ギャザー　長袖　サイズ4/15号ブラウス　ホワイト　白

試着時以外一度も着ずに、タグもついたまま箪笥の肥やしになっていたので出品いたします。フロント部分の中央のボタンは内側についており、パッと見た時ボタンが見えないお洒落なデザインになっております。写真5.6枚目をご確認ください。襟はナラカミーチェの女性らしい上品なギャザーがあしらわれております。ボタンにもナラカミーチェの文字が刻まれ，上品なストライプのようなデザインが可愛らしいお洋服です。素人保管の為、お安くしておきます。神経質な方はご購入お控えください。10月末に長袖の季節なので元の金額での再出品予定です。テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ、襟付きサイズ 4公式HPより15号3L相当



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