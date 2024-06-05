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FREDPERRY tops フレッドペリー トップス ポロシャツ　半袖
商品番号 G84311038677
商品名

FREDPERRY tops フレッドペリー トップス ポロシャツ　半袖
ブランド名 フレッドペリー
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック袖丈···半袖古着屋さんで購入しました！私は試着程度です。傷や汚れはなくてとても綺麗な状態です！！値下げ交渉受け付けますのでお気軽にコメントください(^^)
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