FENNEL フェンネル バックリボン チュニック レイヤード

中古品の為、ご理解のある方のみお願いします。数回のみの着用です。薄い伸縮のある生地にブラウスがドッキングされております。リボンを小さく結んだり大きく結ぶ事ができるので大きさで雰囲気がかわります。FENNELフェンネルバックリボンチュニックレイヤードサイズ９号M着丈約69cm身幅約37cm袖丈約39cm五部袖〜七分袖テイスト・シーン···キレイめテイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い色···ホワイト色···ブラック



バックリボンシアーアームブラウス



バックリボンブラウス



フェンネル FENNEL バックリボンブラウス （サンドベージュ）



フェンネル FENNEL バックリボンコンパクトシャツ （ブラック）



バックリボンシアーアームブラウス



バックリボンコンパクトシャツ



セール】バックリボンシアーアームブラウス(505626595) | フェンネル ...



SCOTCLUB/スコットクラブ】のFENNEL(フェンネル)【手洗い可 ...



フェンネル FENNEL バックリボンブラウス （ブラック） -靴 ...



フェンネル FENNEL バックリボンブラウス （サンドベージュ） -靴 ...



フェンネル FENNEL チュールスリーブバックリボンワンピース ...



フェンネル FENNEL バックリボンバイカラーワンピース （グレージュ ...



バックリボンコンパクトシャツ



フェンネル FENNEL チュールスリーブバックリボンワンピース （ブラック）



SCOT CLUB - 【新品】FENNEL スコットクラブ ティアード チュニック 黒 ...