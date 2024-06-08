ノースリーブ　インナー　シンプル　アイスシルク　韓国　Vネック未使用

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たくさんの商品の中からご覧いただき、誠にありがとうございます。ご要望・ご不明点等ございましたら、お気軽にコメントどうぞ♪》サイズ・カラー《・Freesize(M〜Lsize相当)身丈:約54.5cm/身幅:約32cm※素人採寸となりますので、多少の誤差がございます。ご了承の程、お願い申し上げます。・カラー:ブルー→ブラックも出品しております♪》ポイント《・アイスシルクニット・インナーとして大活躍のキャミソール⑅◡̈*軽くてサラッと着ることができ、さまざまな服装にも合わせやすいアイテムです♪