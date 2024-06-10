着物リメイクチュニック394

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ご覧頂きありがとうございます着物のリメイクです。布地は綿を使用しています。背中心丈 99cm前丈 85cm肩幅 38cm身幅 36cmアームホール 66センチサイズ M〜Ｌ薄手の布です、チュニックでも、ワンピースでも着て頂けると思います平らに置いて採寸していますが、素人の採寸です誤差が有ると思いますので参考でお願いします。着物のリメイクですので、綺麗な所を使用していますが、完璧ではございませんご理解の上でご購入お願いします。