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着物リメイクチュニック394
商品番号 N24719714676
商品名

着物リメイクチュニック394
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます着物のリメイクです。布地は綿を使用しています。背中心丈　　　　99cm前丈　　　　　　85cm肩幅　　　　　　38cm身幅　　　　　　36cmアームホール　　66センチサイズ　　　　　M〜Ｌ薄手の布です、チュニックでも、ワンピースでも着て頂けると思います平らに置いて採寸していますが、素人の採寸です誤差が有ると思いますので参考でお願いします。着物のリメイクですので、綺麗な所を使用していますが、完璧ではございませんご理解の上でご購入お願いします。
http://narcologia.ru/goods/Persia979988.html
http://narcologia.ru/goods/peroration852915.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit988486.html
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