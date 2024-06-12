(美品) COACH コーチ2Way トートバック

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商品詳細
素材···牛革(本革)カラー···ブラックCOACH コーチトートバッグショルダーバッグ2wayお出かけ ビジネス フォーマル 通勤通学ゴールド 金具 A4サイズ 500ｍlペットボトルマグネット開閉式♦サイズサイズ:約縦23cm/横35cm×幅上10cm×幅下15cm 平置き実寸(多少の誤差はご了承下さい)着画はお断りいたします。◆状態購入後4-5回ほど使用して自宅保管しておりました。在宅勤務なので使用する機会がないので出品します。目立った傷や汚れなく末長くご使用いただけます✨綺麗な状態です。保管袋、ショルダーストラップを一緒に送付します。#Coach#コーチバック#A4サイズバッグ
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