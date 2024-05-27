coach バケツ型　ショルダー（バケットバッグ）

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ブラウンのコーチバックです。クローゼットからの掘り出し物です。■アウトレット購入品のため、購入当初からのキズが多少ありますが、遠目では分からない程度です。現品今確認していましたが、少し汚れもございました。なるべくこちらで対処後お送りさせていただくので、そこをご理解の上、かつ了承いただける方にお譲りを考えています。■他とはデザインがさほど被らないバケットバック。ベルト部分がゴツく、少し重いです。その分作りがしっかりしています。■A4サイズ収納可能です。中身はベージュを基調としたストライプ模様が入っています。可愛くないですか？？約10年前のモデルでしょうか。また、大事に使っていだだける方に是非、届いて欲しいなぁ。■外寸サイズ270mm（底面幅）×170mm（底面マチ）×310mm（高さ）■ベルト3穴一番外側でしか入れていませんので、クセありです。◼️勿論、送料負担です！#COACH#バッグ#レディース#バケツ型#革#ブラウン#正規品#バケットバッグ#肩掛け