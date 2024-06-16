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美品！！早い者勝ち！！スナイデル　オーガンジーブラウス
商品番号 J93104951362
商品名

美品！！早い者勝ち！！スナイデル　オーガンジーブラウス
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

たくさんのいいね♡頂いております！早い者勝ち！！即買いも可能です♪1、2回着用したのみです。⭐︎サイズフリーサイズ⭐︎生地オーガンジーでザラっとした質感です。⭐︎色モカです。⭐︎その他後ろでリボンを作れるので後ろからの見た目も可愛いです。締め付けられる生地ではないので風通しがよく涼しくきられると思います。即購入可能です
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